Алименты на сумму 1.3 миллиона рублей выплатил житель Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Иркутска долгое время не платил по алиментам. У мужчины – несовершеннолетние сыновья от двух браков.

«Иркутянин официально не трудоустраивался, периодически вносил в счет погашения алиментного долга денежные суммы, несоразмерные с накопившейся задолженностью в 1.3 миллиона рублей», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Сначала для того, чтобы побудить отца выплатить деньги на содержание детей, у него арестовали, а затем продали автомобиль Honda Accord 1999 года выпуска. Продажа авто принесла всего 200 тысяч рублей, которые были распределены между детьми.

«К оплате оставшейся задолженности гражданин так и не приступил, тогда подготовили пакет документов для привлечения иркутянина к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», - отмечают приставы. – «Также был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении трехкомнатной квартиры в микрорайоне Синюшина гора».

Также должника ограничили в праве управления автомобилями. Эти меры побудили иркутянина оплатить алименты на сумму 1.3 миллиона рублей.

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