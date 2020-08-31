Смерть актера Чедвика Боузмана, премьеры фильмов интересовали иркутян на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Прощай, Черная пантера!» - такие посты в социальных сетях появились на прошлой неделе у большинства поклонников кинематографической вселенной Marvel после того, как стало известно о смерти 43-летнего актера Чедвика Боузмана. Он был Черной пантерой как минимум в четырех фильмах. Чедвик умер 28 августа в своем доме в Калифорнии. Подробности – здесь.

Надо отметить, что кинематограф на прошлой неделе составил просто Топ-3 по числу запросов в Интернете от сибиряков. Жители Иркутской области искали в Сети информацию о фильме «Гренландия» об огромной комете, что мчится к Земле. В главных ролях - Джерард Батлер, Морена Баккарин. А также узнавали даты премьер мультфильма «Вратарь Галактики», боевика «Поезд в Пусан 2: Полуостров», драмы «Агент Ева».

Еще наших земляков футбольный матч «Локомотив»-«Зенит» (подробности - здесь), классный чай 1 сентября (как будет организован учебный процесс - читайте здесь) и Диктант Победы.

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