59% жителей Иркутской области сталкивались с обманом при поиске работы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Больше половины соискателей из Иркутской области признались, что сталкивались с обманом при трудоустройстве или во время поиска работы. К такому выводу пришли аналитики компании HeadHunter. Всего в нашем регионе с такой ситуацией сталкивались 59 процентов респондентов. В целом же по России доля работников, которых обманывали при трудоустройстве составляет больше 65 процентов.

"По сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа Иркутская область выглядит достаточно неплохо, - рассказали в пресс-службе Headhunter Сибирь. - Например, в Алтайском крае с обманом на работе сталкивались 78 процентов респондентов, в Омской области - 70, а в Новосибирской - 68".

Чаще всего соискатели сталкиваются с обманом, когда ищут вакансии государственных служащих, административного персонала, работников автобизнеса, специалистов по логистике, членов некоммерческих организаций и продавцов. Больше всего честных работодателей - в бухгалтерии, масс-медиа, сфере информационных технологий и добычи сырья.