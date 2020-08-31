Пятилетняя девочка наелась снотворного и попала в больницу в Ангарске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Малолетний ребенок вновь отравился таблетками в Иркутской области. На этот раз 29 августа в Ангарске 5-летняя девочка осталась без присмотра взрослых. Она зашла на кухню и нашла там упаковку снотворного. Видимо, решив, что это сладости, малышка съела несколько таблеток, после чего ей стало плохо.Благо домой вовремя вернулась мама, которая заметила, что ребенку нехорошо, и вызвала скорую помощь. Малышку доставили в больницу с отравлением.

"Врачи сообщили о случившемся в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку и выясняют все обстоятельства отравления девочки".

К сожалению, похожие случаи не редкость. Буквально на прошлой неделе двухлетняя девочка также съела несколько таблеток снотворного и попала в больницу с отравлением. Всего же за последние полтора года полицейские зафиксировали 25 подобных происшествий.