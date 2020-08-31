Подросток заблудился в лесу во время сбора шишек в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские помогли найти подростка, который потерялся в тайге в Нижнеудинском районе. О пропаже 17-летнего мальчика заявил его отец, житель поселка Ук. Он рассказал, что они поехали в лес в 70 километрах от Нижнеудинска, чтобы собирать кедровые шишки. В какой-то момент мальчик захотел дойти до места привала, но в итоге заблудился. Сначала родитель хотел найти его сам, но у него ничего не вышло. Тогда он вызвал полицию.

"На поиски заблудившегося подростка отправили несколько нарядов полиции на служебном автомобиле с мигалками и группы из оперативников и охотников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Мальчик услышал звуки сирены, сумел сориентироваться и выйти навстречу к поисковикам".

Оказалось, что он недолго плутал по тайге, а потом нашел зимовье, где и переночевал. Так что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Всего же с начала весенне-летнего сезона в лесах Иркутской области заблудились 36 человек, причем только 24 из них удалось найти.