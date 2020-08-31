Мальчик выпил бензин из бутылки от лимонада в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне в районную больницу Железногорска-Илимского доставили 6-летнего мальчика с серьезным отравлением. Оказалось, что он приехал из города в гости к дедушке в поселок Суворовский. Непоседливый малыш гулял по участку и зашел в гараж, где среди запчастей и инструментов нашел бутылку из-под лимонада с желтоватой жидкостью.

"Решив, что это газировка, малыш сделал несколько глотков из бутылки, после чего ему стало плохо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Оказалось, что в емкости на самом деле был бензин".

Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей. Полицейские призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и подальше убирать различные ядовитые химические вещества, чтобы любопытные ребята не решили их попробовать.

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