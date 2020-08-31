Министр здравоохранения России знакомится с медучреждениями Приангарья

Михаил Мурашко поблагодарил медицинских работников Приангарья за работу.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Иркутской области. Вместе с главой Приангарья Игорем Кобзевым он посетил областной онкологический диспансер, осмотрел недавно построенную детскую поликлинику N9, побывал на стройплощадке в Иркутске II, где возводятся детская поликлиника и женская консультация, познакомился с работой Иркутской областной больницы и принял участие в церемонии передачи 14 автомобилей скорой помощи учреждениям здравоохранения разных территорий региона.

Михаил Мурашко поблагодарил медицинских работников Приангарья за работу, значимость которой особенно очевидна в период пандемии. Он отметил, что модернизации первичного звена здравоохранения и работе скорой помощи руководство страны уделяет особое внимание. Также министр напомнил, что Президент России Владимир Путин в этом году учредил новый профессиональный праздник – День работника скорой помощи.

Игорь Кобзев обратил внимание на то, что скорая медицинская помощь должна оснащаться не по остаточному принципу.

- Правительство Иркутской области будет внимательно относиться к материально-техническому оснащению и финансированию этой службы, а также к формированию кадрового состава и повышению его квалификации, – подчеркнул Игорь Кобзев.

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