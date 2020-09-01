Клещи стали реже нападать на жителей Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый раз, после похода за грибами или ягодами, любителям собирать дары природы приходится тщательно осматриваться. Не укусил ли клещ? Все знают - если кровосос обнаружен, но не успел присосаться к коже, его надо уничтожить. Если присосался - осторожно снять и отнести на исследование в Центр диагностики клещевых инфекций. По данным эпидемиологов, с начала сезона активности клещей на территории Иркутской области зарегистрировано 12603 таких обращения.

- Зарегистрировано 16 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 18 - клещевым боррелиозом, 13 – клещевым риккетсиозом, - уточняют в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Исследовано 8430 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 1%, боррелиозом – 26,3%, другими клещевыми инфекциями – 9,4%.

В это году, отмечают специалисты, пострадавших меньше, чем в 2019, Тогда к этому времени было зафиксировано 14 тысяч 297 жалоб на укус клеща. И последствия оказались серьезнее, больных больше - 52 случая энцефалита, 45 - боррелиоза и 15 - риккетсиоза.

Возможно, относительное снижение числа тех, в кого впился клещ, связано с ограничительными мерами. И речь не только о самоизоляции, которая заставила жителей региона больше находиться дома или на дачах, резко снизила поток туристов, но и об ограничениях доступа в лес, которое действовало почти все лето.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надежным средством защиты от клещевого энцефалита были и остаются прививки, которые необходимо делать за 2 недели до выхода в лес.