Число случаев коронавируса в Иркутской области выросло до 16958. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев коронавируса в Иркутской области продолжает расти. За прошедшие сутки. на первое сентября, число диагнозов, поставленных с начала пандемии, выросло еще на 72 и достигло 16 тысяч 958.

"В больницах региона находятся 585 человек, 28 из них - в тяжелом состоянии, - сообщает оперативный штаб Иркутской области. - Еще 1366 проходят лечение амбулаторно".

Количество выздоровевших от COVID 19 по-прежнему растет более быстрыми темпами, что вселяет оптимизм в борьбе с вирусом. Так врачам за все время удалось вылечить уже 14 тысяч 735 человек, причем 129 из этого числа отправились домой за минувшие сутки.

К сожалению, несмотря на все усилия, болезнь продолжает уносить жизни людей. Иркутская область за это время потеряла 272 человека. От самого коронавируса умерли 189 из них, двое - за прошедшие сутки, от обострения сопутствующих хронических заболеваний - еще 83.