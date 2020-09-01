Еще трое жителей Иркутской области скончались от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увы, коронавирус - тяжелейшая инфекция. Часто организм человека не выдерживает борьбы с COVID 19. За прошедшие сутки, на 1 сентября, число погибших с коронавирусом в Иркутской области выросло до 272.

" 189 из них умерли от коронавируса, из них двое скончались за прошедшие сутки, - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области. - Еще 83 человека, из них одного - также за последний день, мы потеряли от болезней, сопутствующих СOVID19".

Общее число заразившихся инфекцией с начала апреля, когда болезнь начали фиксировать в Приангарье, достигло 16 тысяч 958. За минувший день врачи поставили еще 72 диагноза. В больницах сегодня находятся 585 госпитализированных, 28 из которых - в тяжелом состоянии. Еще 1366 лечатся на дому.

Есть и хорошие новости. Ежедневно увеличивается количество тех иркутян и жителей региона, которым удается победить вирус. Справились с болезнью за эти месяцы 14 тысяч 735 человек, 129 из них выписаны накануне.