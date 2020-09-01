Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал не искушать судьбу.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко побывав в Иркутской области, обратился к населению с призывом не искушать судьбу и не забывать об элементарных мерах безопасности.

"Я вижу, что, к сожалению, население не соблюдает противоэпидемические мероприятия, которые рекомендованы. Нельзя испытывать на прочность себя и систему здравоохранения. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией хоть и снижается, но имеет место быть, поэтому беречь себя необходимо. Особенно, в преддверии 1 сентября нужно детям еще раз напомнить правила, в том числе гигиены рук, социального дистанцирования, норм поведения в случае заболевания, своевременного обращения за медицинской помощью и изоляции для того, чтобы профилактировать заражение других людей", - сказал министр здравоохранения РФ.

Михаил Мурашко особо отметил, что опасность распространения COVID 19 остается и она реальна. Особенно он поблагодарил врачей - и Сибири, и всей страны, за их самоотверженный труд.

"Для каждого региона это был очень серьезный вызов, и Иркутская область своевременно переоснастила и дооснастила медицинские организации. Стоит поблагодарить медперсонал и каждому из них сказать спасибо за работу с этот сложный период", - отметил министр здравоохранения РФ.

За время пандемии в России погибли около 500 медицинских работников. Михаил Мурашко отметил, что ни одна семья врачей, умерших от коронавируса, не останется без поддержки. Имена докторов, отдавших жизни в борьбе с инфекцией, не будут забыты.