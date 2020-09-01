Ремонт дороги на плотине ГЭС в Иркутске закончат за две недели Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне на дороге на плотине ГЭС в Иркутске начался ремонт. Там сняли слой асфальта и планируют обновить 5 тысяч квадратных метров полотна. Правда, из-за этого автомобилисты переживают о том, не попадут ли они в пробку на дороге, которая соединяет Октябрьский и Свердловский районы города.

"При благоприятных погодных условиях ремонт планируют завершить в течение двух недель, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Он будет проводиться исключительно по ночам - с полуночи до 6 утра. Днем движение будет полностью открыто".

Водители уже давно жалуются на качество дорожного полотна на плотине ГЭС и большое количество ям и выбоин. Хоть специалисты и старались устранить мелкие повреждения, всех проблем это не решало. Так что автомобилистам Иркутска остается только набраться терпения, чтобы через две недели проехать из Октябрьского района в Свердловский по идеально ровной дороге.