Финансирование сферы здравоохранения Иркутской области возросло

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В рамках визита в Иркутской область Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел встречу с главой Приангарья Игорем Кобзевым. Речь шла о совершенствовании системы оказания медицинской помощи, модернизации первичного звена здравоохранения, новых проектах в сфере медицины.

И.о. губернатора региона сообщил, что финансирование сферы здравоохранения Иркутской области в 2020 году увеличено на

16%. Всего на развитие отрасли в текущем году предусмотрено 38,1 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд из федерального бюджета и 31,7 млрд – из областного.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Приангарье реализуется семь региональных. Общий объем финансирования - 2,6 млрд рублей. Также по госпрограммам в регионе идет капремонт 62 медицинских учреждений. На это направлено 490 млн рублей. Между тем, сейчас возникла необходимость в строительстве нового современного корпуса областной инфекционной больницы. Как сообщил Михаил Мурашко, модернизация инфекционной службы будет идти по всей стране, и, в том числе, в Иркутской области.

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