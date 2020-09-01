Движение по улице Бабушкина в Иркутске перекроют до 20 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А сейчас важная информация для автомобилистов, маршрут которых часто пролегает через центр города! С 8:00 2 сентября в районе дома номер 18 по улице Бабушкина в Иркутске перекроют движение по направлению от Карла Маркса до Дзержинского.

"Причиной ограничения проезда на этом участке дороги станет вскрытие участка теплотрассы для диагностики и текущего ремонта, - сообщает оператор тепловых сетей Иркутска. - Улица будет перекрыта до 22:00 20 сентября".

Так что водителям больше двух недель придется объезжать улицу Бабушкина. Отнеситесь с пониманием к этим ограничениям - ведь, если не провести ремонт теплотрассы, зимой жители района могут остаться без тепла. И обязательно планируйте свой маршрут заранее, чтобы не попасть в возможную пробку и не потерять драгоценное время.