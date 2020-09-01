Отключение горячей воды в Иркутске 2 сентября: адреса, когда дадут Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей нескольких домов в четырех районах города ждет отключение горячей воды в Иркутске 2 сентября. Это необходимо для того, чтобы специалисты смогли провести диагностику и текущий ремонт тепловых сетей.

"Такие работы проводить, необходимо, поскольку они помогут избежать коммунальных аварий в будущем, - сообщает оператор тепловых сетей Иркутска. - Приносим извинения за доставленные неудобства".

Жителям некоторых домов, в которых произойдет отключение горячей воды, повезло чуть больше: им придется греть воду в тазиках только в течение дня 2 сентября. Но есть и адреса, по которым до 4 сентября будет работать только холодное водоснабжение. Более подробно со списком домов и графиком отключения воды вы можете ознакомиться в таблице, которая находится ниже.