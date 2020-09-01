Мужчина украл у пенсионера пакет с деньгами и документами в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне в один из отделов полиции Иркутска обратился 75-летний пенсионер, который заявил об ограблении. Он рассказал, что 28 августа около 17:00 шел по улице с пакетом в руках. Вдруг к нему подбежал незнакомый мужчина, вырвал из рук пожилого человека сумку и скрылся.

"В пакете находились документы, несколько банковских карт и сумма денег в размере 30 тысяч рублей - это все накопления пенсионера", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Ограбление произошло на перекрестке улиц Вторая Железнодорожная и Касьянова. К счастью, действия нарушителя попали на камеру видеонаблюдения. Если вы знаете нарушителя или где-то его видели, сообщите об этом в дежурную часть полиции.

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