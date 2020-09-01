Многокилометровая пробка образовалась перед Глазковским мостом из-за ДТП. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске вечером 1 сентября – 7 баллов. Наиболее протяженная образовалась перед Глазковским мостом. Подобраться к этой переправе через реку Ангара затруднительно и со стороны Синюшиной горы. Пробка на улице Маяковского начинается от пересечения с улицей Чайковского. Всему виной ДТП у въезда на мост – на пересечение ул. Маяковского с ул. Челнокова, как сообщает сервис Яндекс.Пробки, авария в среднем ряду.

Еще трудней приходится тем, кто едет в центр из Ленинского района. Затор начинается еще перед Иркутным мостом, от остановки «Военный городок». Автолюбителем здесь предстоит объехать еще одно ДТП – на ул. Боткина. Выезжать из Ленинского округа этим вечером лучше через Иннокентьевский мост.

Пробки 1 сентября также на ул. Чкалова, ул. Сурикова, бульваре Гагарина, ул. Партизанской, ул. Ленина, ул. Пискунова, ул. Карла Либкнехта, ул. Урожайная, ул. Старо-Кузьмихинская, на ул. Лермонтова в районе Академгородка.

«Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 20 часам достигнут 3 баллов», - отмечают сотрудники Яндекса.

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