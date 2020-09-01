Игорь Кобзев: Слушайте родителей, они плохого не посоветуют

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В День знаний в поселке Усть-Ордынском произошло сразу несколько знаменательных событий. После капитального ремонта здесь открылась школа № 2 имени Ильи Балдынова, а также начала свою работу гимназия-интернат, где учатся ребята из разных уголков Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев 1 сентября посетил эти учебные заведения и пообщался со школьниками. Беседуя со старшеклассниками школы N2, руководитель области интересовался историей учебного заведения и судьбой человека, имя которого оно носит.

Дети рассказали главе региона, что Илья Балдынов - Герой Советского Союза, генерал-майор. Во время войны он командовал дивизией, которая, в том числе, освобождала Одессу, а потом боролась с японскими милитаристами.

Игорь Кобзев отметил, что детям необходимо как можно больше рассказывать о героических подвигах земляков, и для этого в школе необходимо создать музей.

Также глава Приангарья пообщался со старшеклассниками гимназии-интерната. Многие из них собираются поступать в вузы региона, в том числе в медицинский университет. Игорь Кобзев подчеркнул, что такие стремления ребят нужно обязательно поддерживать. Обращаясь к самим школьникам, глава региона рекомендовал всегда прислушиваться к мнению родителей.

- Они плохого не посоветуют, - напутствовал учеников Игорь Кобзев.

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