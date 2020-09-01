Браконьера, выловившего сетью нерпу, задержали на Байкале Фото: Яна ЛИСИНА

Во время рейда на озере Байкал транспортные полицейские задержали браконьера. В сетях у жителя поселка Нижнеангарск из Бурятии кроме незаконно выловленной рыбы – 23 хариуса и 14 омулей – также была найдена байкальская нерпа.

«Общая сумма ущерба, причиненного незаконными действиями браконьера, составила более 115 000 рублей», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Напомним, лов сетями всех видов на Байкале запрещен. Байкальская нерпа вообще занесена в Красную книгу как исчезающий вид, а омуль запрещен к вылову с октября 2017 года. Причина та же - сокращение популяции.

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