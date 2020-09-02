Сборная США не приедет на Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутск. Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Иркутске с 5 по 11 октября. Приехать на него не смогут спортсмены из США. Об этом представители сборной сообщили накануне.

«Международной федерацией бенди (FIB) получено официальное уведомление от Федерации бенди США о невозможности приезда национальной команды в Россию в условиях распространения COVID-19», - сообщается на официальном сайте Чемпионата мира по хоккею с мячом.

Напомним, накануне стали известно, что и приезд сборной Швеции также под угрозой. Однако, организаторы мирового турнира пока не получили официального отказа от участия в соревновании. Хотя сомнения «приедут ли?» все же есть.

«Выдача виз Консульским отделом Посольства Российской Федерации в Швеции на данный момент не производится», - рассказали о положения дел на заседание Технического комитета Федерации хоккея с мячом России.

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