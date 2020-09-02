Сибирячка отправится в колонию за миллионные долги по алиментам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

33-летняя жительница Киренска проведет ближайшие несколько месяцев в колонии, так как отказалась выплачивать алименты на троих детей. Некоторое время назад суд постановил, что она должна передавать опекунам своей шестилетней дочери треть доходов, а опекунам восьмилетнего и одиннадцатилетнего сыновей - еще четверть заработка. Однако женщина проигнорировала это требование.

"Хоть ее и осудили за неуплату алиментов и приговорили к общественным работам, нарушительница по-прежнему отказывалась передавать деньги на содержание троих детей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Время от времени женщина перебивалась случайными заработками, но всю полученную зарплату тратила на собственные нужды".

Таким образом, сумма долга по алиментам у жительницы Киренска выросла до 1,2 миллиона рублей. Поскольку нарушительница своей позиции не поменяла и отказалась от погашения задолженности, суд принял решение назначить ей наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.