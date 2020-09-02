Фотоконкурс "Россия, я люблю тебя!" стартовал на сайте "Комсомолки" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полюбившийся многим фотоконкурс "Комсомольской правды" под названием "Россия, я люблю тебя!" состоится уже в пятый раз! В прошлом году в нем приняли участие 1200 фотографов, которые поделились своим взглядом на красоту природы нашей страны.

В этом году конкурс - юбилейный, и он приурочен ко дню страховщика и дню рождения партнера мероприятия - компании "Росгосстрах". Принять участие может любой желающий, главное - иметь фотоаппарат и большое желание поделиться своими работами со всеми читателями "Комсомолки". Отправляйте свои фото и обязательно расскажите, где они сделаны и снабдите коротким рассказом о ваших впечатлениях. Поделиться фото и проголосовать можно здесь. Снимки принимаются строго в формате jpg, размер - от 700 Кб до 5 Мб. Сроки отправки - с 27 августа по 25 сентября. Итоги подведут 8 октября.

Оценивать работы будет два жюри. Первое - это читатели "Комсомолки", которые смогут проголосовать за понравившийся снимок на сайте, а второе - профессиональное. Победитель, выбранный признанными фотохудожниками, получит сертификат на путешествие по России, а лидер народного голосования - подарки от "Росгосстраха" и "Комсомолки".