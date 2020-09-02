Сибиряк убил девушку, ударив ее ножом 20 раз, и спрятал тело в лесу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники следственного комитета разбираются в обстоятельствах жестокого убийства, которое произошло неподалеку от Тулуна несколько дней назад. 30 августа местный житель отвел в лес свою 28-летнюю знакомую, к которой у него была сильная неприязнь. В один момент он подошел к ничего не подозревающей девушке, выхватил нож и нанес ей 20 ударов холодным оружием.

"От полученных ранений пострадавшая погибла на месте, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - чтобы замести следы, мужчина утащил тело подальше в лес, а нож и личные вещи убитой бросил в реку".

Практически сразу после трагедии родственники обратились в полицию и заявили о пропаже девушки. Оперативники быстро нашли в лесу тело погибшей, а затем по горячим следам задержали и подозреваемого. Он во всем признался и подробно рассказал о том, как совершил преступление. Мужчину заключили под стражу, расследование продолжается.