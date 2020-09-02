Ледовый дворец "Байкал" ввели в эксплуатацию в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заветная мечта иркутских любителей хоккея с мячом наконец-то сбылась! Ледовый дворец "Байкал" ввели в эксплуатацию. 2 сентября здание поставили на кадастровый учет и зарегистрировали на него право государственной собственности, так что скоро его можно будет официально открывать.

"Также завершается процесс получения паспортов безопасности для спортивного объекта", - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

На льду арены "Байкал" смогут тренироваться не только хоккеисты, но и конькобежцы и керлингисты. Также ХК Байкал-Энергия смогла получить право проводить во дворце домашние матчи чемпионата Суперлиги. Кстати, с 11 по 16 сентября арена примет игры первого этапа Кубка России среди команд зоны "Восток". Иркутская Байкал-Энергия проведет первую встречу в рамках турнира 11 сентября в 19:00 - соперником бело-синих станет новосибирский Сибсельмаш.