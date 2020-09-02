Глава Приангарья поручил ускорить ремонт ряда объектов в Иркутске

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировал проблемные объекты в Иркутске и планирует еще раз сделать это 9 сентября. Глава региона поручил завершить ремонтные работы в Лисихинском парке и на перекрестке Депутатская - Волжская в течение недели.

Срок сдачи этих объектов по контракту истек 31 августа, но работы продолжаются. Жители города пишут главе региона в соцсетях о неудобствах, которые они испытывают в связи с ремонтом. Благоустройство парка «Лисихинский» ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ – около 50 млн рублей.

- Взяли на себя контрактные обязательства - выполняйте. Не можете – пеняйте на себя, спросим по всей строгости закона. Работы должны проводиться качественно и в срок, - подчеркнул Игорь Кобзев и рекомендовал организовать работы на обоих объектах в круглосуточном режиме.

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