Иркутский ипподром стал памятником истории и культуры Фото: Андрей АБРАМОВ

Выявленный объект культурного наследия – Иркутский ипподром – признан памятником истории и культуры регионального значения как достопримечательное место. Соответствующий приказ был опубликован в начале сентября на Официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что Иркутский ипподром был открыт в 1900 году. То есть новому объекту культурного наследия уже 120 лет. Находится он по адресу Култукская, 107. В ближайшее время будут утверждены четкие границы территории ипподрома.

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Первые конные состязания в Иркутске состоялись летом 1858 году, в 1899 появилось сообщество любителей конного бега. Естественно, им нужно было специализированное место для скачек. Так Иркутской думой было выделено 27 десятин для бегов и в 1900 году здесь прошли первые скачки на приз.

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