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Общество

35 сибиряков сдали незаконно хранящееся оружие за вознаграждение

Также жители Иркутской области отдали сотрудникам Росгвардии 1064 патрона
Мария КнязеваМарияКнязева
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35 сибиряков сдали незаконно хранящееся оружие за вознаграждение

35 сибиряков сдали незаконно хранящееся оружие за вознаграждение

Фото: Иван ВИСЛОВ

Чтобы избежать преступлений, несчастных случаев с использованием оружия в Иркутской области у сибиряков принимают незаконно хранящиеся пистолеты, ружья, патроны, взрывчатые вещества за вознаграждение. «Награда» составляет от трех до десяти тысяч рублей в зависимости от того, какой вид оружие и работает ли оно. Так, с начала года жители Приангарья сдали более трех десятков устройств поражения.

«Среди них 27 охотничьих гладкоствольных ружей, два с нарезным стволом, четыре единицы газового и огнестрельного оружия ограниченного поражения, два самодельных огнестрела и 1064 штуки боеприпасов к оружию, находящихся в незаконном обороте», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области.

За такой «набор» сумма вознаграждения получилась 185 800 рублей.

КОНКРЕТНО

Если у вас есть незаконно хранящееся оружие вы можете сдать его в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Приангарья или в отделы полиции. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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