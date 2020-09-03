Вывозной рейс из Китая в Иркутск запланирован на 9 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутск 9 сентября на борту самолете Суперджет-100 прилетят до ста человек из Китая. Точное количество пассажиров вывозного рейса IAE9880 из Маньчжурии сейчас уточняется.

«Билеты будут выписываться по групповому списку, окончательная версия которого будет готова к 23.00 московского времени 4 сентября 2020 года», - сообщает пресс-служба авиакомпании-перевозчика.

Напомним, во время закрытия границ из-за пандемии коронавируса вернуться на родину граждане России могут только при помощи таких вывозных рейсов.

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