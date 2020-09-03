День Байкала в Иркутске 2020 проведут на острове Юность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День Байкала в Иркутске 2020 приходится на 6 сентября. В этот день сотрудники Заповедного Прибайкалья проведут для иркутян праздник в амфитеатре на острове Юность.

«Будут выступления творческих коллективов города, игры, викторины и конкурсы, самые активных участников ждут призы», - сообщают организаторы. – «Время проведения с 11.30 до 17.00».

Горожане в этот день смогут посмотреть фотографии со дня празднования в 1999 году (год, когда День Байкала был внесен в перечень государственных праздников), посмотреть ролики о священном озере от дошкольников и первоклассников, оценить работы мастеров – роспись по камням, куклы-скрутки, картины из гербария и многое другое.

Также в День Байкала в Иркутске 2020 все желающие с 12.00 до 13.00 смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте.

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