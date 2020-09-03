70 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области продолжает держаться на одном уровне. По состоянию на утро 3 сентября к общему числу заболевших прибавились еще 70 человек. Общее же количество случаев COVID-19 дошло до 17103.

"582 пациента по-прежнему госпитализированы, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, - причем, 24 из них переносят болезнь в тяжелой форме. Еще 1277 человек лечатся амбулаторно".

За минувшие сутки успешно завершили лечение от коронавируса в Иркутской области 119 человек. Всего же болезнь удалось победить 14968 жителям региона. Однако у коварного вируса есть и жертвы. 3 сентября от COVID-19 умерли 3 человека. Таким образом, от коронавируса погибли 192 пациента. Еще 83 скончались от осложнений, связанных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими, как сахарный диабет, гипертония и другие.