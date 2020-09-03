Вор выпилил бензопилой стену и украл 65 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каким бы изобретательным ни был вор, от правосудия ему не уйти. Тем более, что и само преступление чаще всего "записывают" камеры видеонаблюдения, вычислить злоумышленника благодаря которым - дело техники. Так на днях в Шелехове задержали человека, который украл 65 тысяч рублей на одном из предприятий. Вдобавок удалось раскрыть и еще несколько подобных дел, в которых он замешан.

" Прибывшие на место преступления полицейские установили, что накануне ночью, злоумышленники проникли в помещение, выпилив части стены. По оценке специалистов, ущерб составил более 65 тысяч рублей", - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Чтобы восстановить все детали кражи и установить подозреваемых, полицейские опросили всех в округе, кто мог что-то знать и видеть и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Так и вычислили вора. Им оказался уже судимый 34-летний местный житель. Во время обыска у него обнаружили и ту самую бензопилу, с которой он "ходил на дело". Точные данные по этому конкретному преступлению еще будут устанавливаться.

Но уже практически точно известно, что этот житель Шелехова наверняка причастен к преступлениям прошлых лет. В том числе и совершенному 4 года назад, когда, взломав жалюзи и разбив стекло, злоумышленники проникли в офис и вынесли оттуда сейф с 98 тысячами рублей.