Игорь Кобзев: Основные расходы бюджета идут на безопасность, развитие и социальную защищенность

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В этом году бюджет Иркутской области в связи с пандемией несет определенные потери. Глава Приангарья Игорь Кобзев пояснил, на что пошли средства. Так, на 1 января 2020 года госдолг составлял 17 млрд рублей. Это около 12% от общего объема собственных доходов бюджета. На 1 сентября 2020 года госдолг увеличился до 21, 47 млрд рублей (14,5%).

На что пошли деньги? На премии к профессиональным праздникам работникам социальных учреждений, медицинских организаций, которые находились на переднем крае борьбы с опасным вирусом – 600 млн рублей. На оперативное развертывание дополнительных коек для размещения больных COVID-19, приобретение медицинского оборудования дополнительные выплаты медикам- 1,2 млрд рублей. На расчет с подрядчиками, которые строят жилье, дома, школы, ФАПы, больницы в территориях, пострадавших от наводнения, - 2,7 млрд рублей.

- Все расходы оправданы. Можно было от всего этого отказаться? Не думаю. Деньги идут только на безопасность, развитие и социальную защищенность.

Мы обратились к президенту страны. Регион получит поддержку, - сказал Игорь Кобзев.

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