Три жителя Иркутской области перевели лжебанкирам 650 000 рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенники, представляющиеся «сотрудниками банка», продолжают промышлять в Иркутской области. Так, только за сутки на их уловки попались три жителя Тайшетского района, которые перевели им 650 000 рублей.

Как отмечают полицейские, часто лжебанкиры сообщают о том, что кто-то на имя пользователя оформил кредит. Для его отмены нужно сообщить «банкирам» какие-либо данные с карты. Так со счета 39-летнего мужчины «ушли» более 400 000 рублей. Он продиктовал три цифры с оборота карты «роботу» и перевел деньги на счет «сотрудника банка».

«Гражданин выполнил данную операцию, так как номер, с которого был осуществлен звонок, был указан на обороте карты, как номер технической поддержки клиентов», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сообщения о кредите также испугалась 25-летняя сибирячка. После этого девушка сама через Интернет-приложение банка под руководством мошенников оформила кредит и перевела им всю сумму – более 200 000 рублей.

В третьем случае звонившие сообщили, что взломан личный кабинет. Потребовали продиктовать информацию с карты. Так 35-летняя жительницы Тайшетского района лишилась более 29 000 рублей.

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