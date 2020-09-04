Вора, совершавшего кражи в садоводствах по Байкальскому тракту, задержали Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Оставить свои дома без присмотра боялись жители СНТ, расположенных на Байкальском тракте. С апреля по август там промышлял вор. За это время житель Иркутска совершил 8 краж.

«Мужчина проникал в дома путем отжатия окна», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Подозреваемого установили и задержали в одном из супермаркетов города с помощью собранных улик с мест преступлений и оперативной информации».

При обыске места жительства у задержанного были найдены украденные вещи, ведется поиск остальных предметов имущества, а также причастность к похожим преступлениям.

Полицейские не исключают, что их может быть больше, ведь как оказалось, мужчина был уже 12 раз судим за подобные преступления, а на свободу вышел в мае прошлого года. Сейчас иркутянин находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы.

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