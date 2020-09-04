Сибиряк выплатил алименты дочери после ареста приставами его автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении полутора лет братчанин выплачивал алименты своей дочери не в полном размере. Накопился долг около 300 000 рублей.

«Дабы побудить должника перечислить денежные средства на содержание ребенка, на принадлежавший ему автомобиль Toyota Ipsum, 2000 года выпуска, наложили арест», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

В дальнейшем машина была бы продана, а деньги перечислены в пользу ребенка. Расставаться с авто сибиряк не пожелал и выплатил всю сумму, а после поделился с приставами, что сделал выводы и впредь выплачивать алименты будет в срок.

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