Дорожные инспекторы спасли пять человек на пожаре в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне сотрудники ГИБДД лейтенант Наиль Шагеев и инспектор Абида Содбоев помогли пятерым вахтовикам выбраться из горящего дома. Они заметили пожар, когда патрулировали улицы поздно ночью. В помещении все спали, не замечая возгорания, поэтому один из инспекторов начал стучать в окно и привлекать внимание людей в доме.

"Ситуацию осложняло то, что строение огораживал высокий забор, а на окнах были решетки", - сообщили в пресс-службе У МВД России по Иркутской области.

Наконец полицейский разбудил одного из мужчин и попросил его передать ключи от ворот через отверстие в решетке. После этого полицейские смогли проникнуть в ограду и вытянуть человека через окно. Затем проснулись еще четверо вахтовиков, которых тоже спасли, вытащив через открытую форточку. К тому времени на место происшествия подоспели пожарные, которые потушили горящий дом. Оказалось, что возгорание началось в бане, а потом перекинулось на остальные строения.