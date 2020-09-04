Обследование исторических зданий ИВВАИУ начнется в ближайшие дни

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Суворовскому училищу в Иркутске быть! Подписи под соглашением о его создании накануне поставили заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, глава Приангарья Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов. Стороны должны объединить усилия и выполнить поручение Президента России Владимира Путина, которое он дал 2 августа этого года.

Иркутская область уточнит границы земельного участка, где будет располагаться училище, и передаст его вместе с имущественным комплексом в федеральную собственность. Также регион совместно с администрацией Иркутска подведет к территории объекта необходимые инженерные коммуникации.

Напомним, что строительством училища займется Министерство обороны РФ. На эти цели до 2022 года планируется направить 6,4 млрд рублей.

Как сообщил Тимур Иванов, 7 сентября в Иркутск прибудет рабочая группа специалистов Минобороны, которая приступит к обследованию исторических зданий ИВВАИУ. Далее будет принято решение о сроках реализации проекта.

– Жители Иркутска и области ждали этого момента более 11 лет - столько времени прошло после расформирования авиационно-инженерного училища. Сегодня справедливость восстановлена. Решение президентом принято. Правительство Иркутской области окажет полное содействие подразделениям Министерства обороны, которые будут строить новое Суворовское училище – первое в Сибирском федеральном округе. Уверен, что наша совместная задача будет выполнена, и мы откроем двери этого училища для детей, которые мечтают стать настоящими защитниками нашей Родины, – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

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