81 случай коронавируса зафиксировали в Иркутской области 4 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество заболевших корнавирусом в Иркутской области снова прибавилось. За сутки такой диагноз поставили 81 жителю региона. Всего же с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 достигло 17184.

"596 пациентов продолжают получать все необходимое лечение в больницах региона, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. - При этом 25 из них переносят заболевание в тяжелой форме. Еще 1227 жителей региона находятся на амбулаторном наблюдении".

4 сентября 116 человек выписали из больницы после полного выздоровления. Всего же в Иркутской области от коронавируса вылечились 15084 пациента. Но у коварной инфекции есть и жертвы: например, за сутки от ее последствий умер один житель региона. Всего от COVID-19 в Иркутской области скончались 193 человека. Причиной смерти еще 84 стали тяжелые сопутствующие заболевания.