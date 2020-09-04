Отключение горячей воды в Иркутске 7 сентября: адреса, когда дадут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока часть иркутян радуется восстановлению горячего водоснабжения после длительного отключения, в некоторых районах города людям только предстоит прочувствовать все минусы его отсутствия. Все потому, что отключение горячей воды в Иркутске 7 сентября произойдет в некоторых домах в четырех округах города.

"Это необходимо, чтобы провести диагностику тепловых сетей перед началом отопительного сезона, - сообщает оператор тепловых сетей Иркутска. - Текущие ограничения помогут избежать серьезных коммунальных аварий в будущем".

Все адреса, по которым произойдет отключение горячей воды в Иркутске 7 сентября, а также сроки возобновления подачи ГВС вы можете изучить на фото. Большей части жителей этих домов повезло: воды не будет всего сутки. А вот в Свердловском районе тем, кто живет по адресам, перечисленным ниже, придется потерпеть неудобства до 11 сентября.

Отключение горячей воды в Иркутске 7 сентября: адреса, когда дадут. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 7 сентября: адреса, когда дадут. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска