Отключение света в Иркутске 5 сентября: адреса, сроки восстановления Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Жителям некоторых районов города скоро придется посидеть без электричества. Все потому, что грядет отключение света в Иркутске 5 сентября. В темноте останутся несколько домов в четырех округах города.

"Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электрических сетях, - рассказали в Иркутской электросетевой компании. - Они будут компенсированы более надежной подачей света в дома в будущем".

Как правило, о перебоях в подаче электроэнергии жильцам домов сообщают заранее с помощью СМС. Но все равно лучше изучить список адресов и удостовериться, что ваш дом не попадает под отключение света в Иркутске 5 сентября. С этой информацией вы можете ознакомиться, изучив фото ниже. Кому-то придется терпеть отсутствие электричества несколько часов, а кое-где его не будет целый день. Поэтому готовьтесь к отключению света заранее.

Отключение света в Иркутске 5 сентября: адреса, сроки восстановления. Фото: иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 5 сентября: адреса, сроки восстановления. Фото: иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 5 сентября: адреса, сроки восстановления. Фото: иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 5 сентября: адреса, сроки восстановления. Фото: иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 5 сентября: адреса, сроки восстановления. Фото: иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 5 сентября: адреса, сроки восстановления. Фото: иркутская электросетевая компания