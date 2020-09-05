В Шелеховском районе пенсионер ушел в лес за ягодами и не вернулся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Уже третий день в лесах Шелеховского района продолжаются поиски 83-летнего пенсионера Александра Зарубина, который пропал 2 сентября. В этот день дедушка пошел в лес за ягодами в районе поселка Огоньки. К вечеру он должен был вернуться домой, но родственники так и не смогли его дождаться.

В итоге внук пенсионера обратился в полицию. Теперь пропавшего сборщика ягод ищет несколько нарядов полиции и волонтеры.

- Правоохранители прочесывают территорию леса, а также окрестности близлежащих населенных пунктов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

За помощью в поисках пропавшего сыщики обращаются и к населению. Вдруг, кто-то видел дедушку. Он может обратиться в дежурную часть полиции.

Вот его приметы: на вид 85 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы седые, глаза серые.

Был одет: противоклещевой костюм зеленого цвета, шерстяная спортивная шапка синего цвета, резиновые сапоги темного цвета.

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