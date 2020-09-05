На Бульваре Гагарина в Иркутске установили урны для раздельного сбора мусора. Фото пресс-службы администрации Иркутска.

Шестнадцать новых контейнеров для раздельного сбора мусора появились в самом центре Иркутска – на Бульваре Гагарина. Урны с разноцветными наклейками, в зависимости от типа мусора, установила городская администрация.

В модульном комплексе четыре отсека: для бумаги, пластика, стекла и не сортируемых отходов. Пользоваться ими, как уверяет заместитель председателя комитета городского обустройства, начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела, достаточно легко. Нужно лишь отжать ручку нужного цвета, чтобы выбросить мусор.

- Ручка для открывания секции контейнера в зависимости от вида отходов различается по цвету: «бумага» – синий цвет; «пластик» – оранжевый цвет; «стекло» – зеленый цвет; «не сортируемые отходы» – серый цвет. На каждом отсеке размещена подробная информация о правилах приёма отходов и имеющихся ограничениях, – отметила она.

Собранный мусор будут отправлять на переработку. Причем, это касается только тех отходов, которые подлежат утилизации – пластик, стекло, металл, бумага и картон. Отходы, которые не подлежат переработке, будут вывозить на городской полигон ТКО.

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