69 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Фото: Олег ЗОЛОТО
Похоже, коронавирус в Иркутской области действительно начал потихоньку отступать. За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано всего 69 новых случаев заражения – это самое низкое количество за последние две недели. Такие данные приводит оперативный штаб при министерстве здравоохранения Иркутской области.
С каждым днем снижается и количество госпитализированных в больницы пациентов, и тех, кто проходит лечение на дому. Так, на сегодняшний день в стационарах находятся 592 пациента, 25 из них – в тяжелом состоянии. На дому от коронавируса лечатся 1 192 человека.
А 102-м пациентам повезло – они выздоровели. Именно столько людей победили COVID-19 за последние сутки. Всего же с начала пандемии от коронавируса выздоровели 15 186 человек.
К счастью, жертв COVID-19 за последние сутки в Иркутской области не зафиксировано. В общей сложности с начала пандемии в регионе скончалось 277 человек с коронавирусом: 193 умерли непосредственно от COVID-19 и еще 84 – от заболеваний, сопутствующих COVID-19.
Всего с начала пандемии в Иркутской области было официально зарегистрировано 17 253 случая заражения коронавирусом.
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