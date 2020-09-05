Сборная Финляндии не приедет в Иркутск на Чемпионат мира по хоккею с мячом Фото: Анна ПОПОВА

Еще одна команда по бенди заявила об отказе от своего участия в предстоящем Чемпионате мира по хоккею с мячом, который должен пройти в Иркутске с 5 по 11 октября. На этот раз от участия в турнире отказалась сборная Финляндии. Заявление Финской ассоциация хоккея с мячом об отказе участвовать в чемпионате опубликовано на официальном сайте организации.

В сообщении отмечается, что ассоциация проинформировала организаторов Чемпионата мира в Иркутске и Международную федерацию хоккея FIB, что сборная не будет участвовать в чемпионате мира. Участие финской команды стало невозможным из-за проблем со здоровьем некоторых игроков и ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, запретом на пересечение границ России.

- Все лето у нас был постоянный диалог с представителями других стран. Это правильное решение. Надеюсь, что ситуация вернется в норму как можно скорее, и в ближайшем будущем мы снова сможем увидеть лучших мировых хоккеистов, - отметил исполнительный директор финской ассоциации бенди Тобиас Карлссон.

Отметим, что это уже четвертая хоккейная сборная, которая отказалась от участия в Чемпионате мира по бенди. Ранее об этом заявили сборные США, Германии и Швеции. Такой расклад ставит под угрозу само проведение соревнований.

Напомним, первоначально Чемпионат мира по хоккею с мячом должен был пройти с 29 марта по 5 апреля 2020 года в Иркутске, но игры были перенесены на осень из-за пандемии COVID-19. Новые даты – с 5 по 11 октября.

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