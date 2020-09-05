11-летняя девочка попала под колеса грузового поезда в Тайшетском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В поселке Юрты Тайшетского района грузовой поезд сбил 11-летнюю девочку, которая переходила железнодорожные пути по специально оборудованному переходу. С различными травмами школьница была доставлена в больницу. Сейчас следователи следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по факту этого инцидента.

- Несчастный случай произошел вечером 3 сентября, примерно в половине седьмого, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. – Пропустив железнодорожный состав, двигавшийся в одном направлении, ученица местной школы не заметила грузовой поезд, который ехал в противоположную сторону.

О состоянии пострадавшей школьницы не сообщается. Однако следователями начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая и степень вины машиниста и самой девочки. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

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