Билеты на матчи Кубка России по хоккею с мячом в Иркутске начнут продавать с 8 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 8 сентября в Иркутске начнут продавать билеты на игры группового этапа Кубка России по хоккею с мячом, который пройдёт в новом ледовом дворце «Байкал». Об этом сообщается на официальном сайте XL чемпионата мира по хоккею с мячом.

На трибунах в конфигурации для хоккея с мячом установлено 5 673 кресла. Вместе с местами в VIP-ложах и в ложах пресс-центра, а также с местами для малоподвижных групп населения полная вместимость арены составляет 6 035 мест.

Все места на трибунах разделены на три ценовых зоны. Первая – места, расположенные за линией ворот и гасящей сеткой. Всего таких мест 930. Здесь билеты стоят дешевле всего – по 100 рублей. Абонемент на все игры турнира на те же места будет стоить 1000 рублей, на матчи «Байкал-Энергии» - 400 рублей, на игры одного дня – 200 рублей.

Вторая зона – места, расположенные от лицевой линии в сторону центральной. Напротив обеих половин поля они будут стоить 200 рублей на играх «Байкал-Энергии» и 100 рублей – на матчах остальных команд. Абонемент на все матчи Кубка России на эти места обойдется в 1500 рублей, на встречи с участием иркутян – 900 рублей, на один игровой день – 300 рублей.

Самые дорогие билеты будут продаваться в места третьей ценовой зоны – по центру трибун. Их стоимость на игры «Байкал-Энергии» составит 300 рублей, на матчи остальных команд – 100 рублей. При этом абонемент на весь турнир будет стоить 2000 рублей, на матчи «Байкал-Энергии» - 1400 рублей, на игровой день – 400 рублей.

Кроме того, болельщики могут приобрести наборный абонемент, который позволит посетить выбранные матчи по фактически одному билету. Купить его можно только в кассе.

Кассы ледового дворца «Байкал» начнут работать с 12.00 8 сентября. В остальные дни – с 10.00 до 20.00. С 13.00 8 сентября откроется продажа билетов онлайн, их можно будет приобрести на специальном сайте.

В сообщении отмечается, что при продаже билетов будет действовать норма социальной рассадки. На территории ледового дворца будет действовать масочный режим. Все эти ограничения связаны с риском распространения коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08