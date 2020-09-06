В Иркутском театре кукол готовят премьеру по мотивам пьес Метерлинка. Фото: группа Театра кукол "Аистенок" в соцсетях

В Иркутском театре кукол «Аистенок» готовят для зрителей новый спектакль. Он получил название «Хрупкое пламя души». В основе постановки – пьесы известного бельгийского писателя и драматурга Мориса Метерлинка.

«Это постановка актеера театра Артема Яцухно», - сообщают в Театре кукол. – «Он в этом году получил диплом режиссеера в Театральном институте имени Бориса Щукина».

Репетиции уже начались, однако, когда увидеть кукол смогут иркутяне – неизвестно. Театры все еще закрыты из-за пандемии коронавируса.

«Очень надеемся, что в октябре…», - не теряют надежды актеры.

Как признаются кукольники, спектакль будет не совсем обычным и даже немного странным. Его нестандартным оформлением занимается Дарья Усачева.

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