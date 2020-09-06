Отключение света в Иркутском районе 6 сентября: адреса, график подключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутском районе в воскресенье без электричества остались жители пяти населенных пунктов. Там сегодня проводят плановые работы на электросетях. Под отключение света в Иркутском районе 6 сентября попали Горячий ключ, Поливаниха, Добролет, СНТ «таежник», Падь Сухая.

«В данных населенных пунктах электричества не будет на всех улицах», - сообщают Иркутская электросетевая компания. – «Восстановление подачи по плану в 17.00».

В редких случаях, работы могут затянуться. Отключение света в Иркутском районе 6 сентября – мера вынужденная. Это необходимо для диагностики сетей, плановыми работами на них.

«Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу», - уверяют сетевики.

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