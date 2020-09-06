Еще 75 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 75 заболевших. Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования в регионе достигло 17 328. Радует, что большинство заразившихся – 15 250 ( за сутки плюс 64) – выздоровели.

«В больницах Приангарья остаются 616 пациентов с диагнозом COVID-19», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1 183 получают необходимое лечение амбулаторно».

К сожалению, борьба с новой коронавирусной инфекцией в регионе не обошлась без летальных исходов. За сутки скончались от COVID-19 еще два инфицированных. Общее число жертв пандемии – 279: из них 195 умерли из-за коронавируса, причиной кончины еще 84 стали сопутствующие заболевания.

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