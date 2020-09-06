Два пациента скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертей от COVID-19 во время пандемии в Иркутской области, как и в большинстве регионов России, избежать не удалось. За минувшие сутки число жертв новой коронавирусной инфекции в Приангарье увеличилось на 2. С начала распространения коронавируса у нас погибло уже 279 человек: причиной смерти 195 стал COVID-19, 84 – сопутствующие заболевания.

«В медучреждениях области 6 сентября под наблюдением медиков находятся 616 пациентов, из них 28 - тяжелые», - сообщили в Оперативной штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1183 с диагнозом COVID-19 лечат амбулаторно».

За сутки инфекцию выявили еще у 75 сибиряков, выздоровели 64 наших земляка. Общее число случаев заражения 6 сентября составило 17 328, количество выздоровевших – 15 250.

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